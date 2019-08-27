Половина онкологических пациентов лечатся в больницах за свой счет

Каждому второму пациенту со злокачественными опухолями при госпитализации приходилось оплачивать лекарства за свой счет. Эти данные, основанные на опросе 786 пациентов, в ходе круглого стола «Доступность инновационного лечения. Лекарственное обеспечение» в Общественной палате представила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

При этом речь не всегда идет о недоступности дорогостоящих препаратов. Она в частности привела пример, когда в курсе химиотерапии недоставало ЛП стоимостью 800 рублей.

Большинство пациентов тратят на недостающие лекарства до десяти тысяч рублей из собственных средств, но известны случаи, когда затраты на лечение из своего кармана превышали миллион рублей, рассказала г-жа Боровова.

Согласно исследованию, лишь четверть опрошенных знают закон о госгарантиях, который обеспечивает правовое поле для лечения онкологических пациентов.

Кроме того, многие пациенты жалуются, что в аптеках их не вносят в журнал на ожидание необходимого препарата. «Это пещерный век, когда пациент рассказывает, что в аптеке его записали на листочке и потом позвонят», — прокомментировала эксперт.

Несмотря на значительное увеличение финансирования на раковые заболевания и начало реализации национальной онкологической программы, количество обращений на ресурсы пациентской организации за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 3 раза, сообщила Ирина Боровова.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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