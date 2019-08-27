Johnson & Johnson «попала» на 572 млн долл. в Оклахоме

Окружной судья Тэд Болкмэн постановил, что компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») должна заплатить 572 млн долл. по обвинению в «содействии» в распространении опиоидного кризиса в штате Оклахома, сообщает FirstWord Pharma. Эта сумма намного меньше, чем требовал прокурор штата (17 млрд долл.).

Следствие пришло к выводу, что компания ненадлежащим образом продвигала свои препараты Duragesic (fentanyl) и Nucynta (tapentadol). Кроме того, по версии правоохранителей, два подразделения Johnson & Johnson поставляли активные фармсубстанции и наркотическое сырье другим компаниям для производства опиоидных анальгетиков.

Главный консультант Johnson & Johnson Майкл Ульман назвал решение суда несостоятельным, поскольку налицо злоупотреблением законом. Он также заявил, что подобные обвинения уже отклонены судебными органами других штатов.

Johnson & Johnson намерена опротестовать решение суда. Как отметили в компании, с момента появления на рынке на долю препаратов Duragesic, Nucynta и Nucynta ER пришлось менее 1% всех рецептов на опиоидные препараты как в Оклахоме, так и на территории США в целом.

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