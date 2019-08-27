Amgen приобретет препарат Otezla компании Celgene для усиления позиций в терапии псориаза

Компания Amgen («Амджен») объявила о покупке у Celgene («Селджен») препарата Otezla за 13,4 млрд долл.; эта покупка может продвинуть планируемое приобретение Celgene компанией Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) за 74 млрд долл. по соглашению с антимонопольными службами США, сообщает FiercePharma.

Цена покупки Otezla существенно превосходит прогнозы аналитиков, предполагавших, что за право приобрести быстро наращивающий продажи препарат для лечения псориаза претенденты будут сражаться в рамках «жесткого» тендера.

Otezla – привлекательный препарат, все еще находящийся на ранних стадиях жизненного цикла, но уже достигший показателей продаж, характерных для блокбастера. Но BMS была вынуждена избавиться от этого актива, чтобы получить одобрение Федеральной торговой комиссии (FTC) США на покупку компании Celgene, поскольку Otezla «перекрывается» собственным экспериментальным ингибитором тирозин-протеинкиназы 2 (TYK-2), известным как BMS-986165.

При этом у Amgen уже есть мощный актив в сегменте терапии псориаза – Enbrel. Возникает вопрос: как FTC сможет позволить двум уже обращающимся на рынке блокбастерам, зарегистрированным по одному и тому же показанию, жить под одной крышей, т.е. в компании Amgen?

Похоже, что Amgen этот вопрос не волнует. Председатель совета директоров Amgen Роберт Брэдуэй заявил: «Мы достаточно уверены в себе, но хотим с уважением относиться к процессу, который проводит FTC. Эти люди рассмотрят дело по существу». Г-н Брэдуэй добавил, что, вероятно, можно сделать вывод о том, что продавец считает Amgen сильным покупателем, подходящим для покупки Otezla.

По крайней мере, один из аналитиков, а именно Кори Касимов из компании J.P. Morgan, разделяет оптимизм Amgen, поскольку, по его мнению, в конечном итоге, BMS/Celgene продаст этот актив покупателю, который будет достаточно уверен в том, что ему удастся минимизировать процесс дополнительного рассмотрения со стороны FTC.

Татьяна Кублицкая

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