Genentech стимулирует развитие нательной системы доставки препаратов

Компания Genentech (Дженентек») заключает соглашение о производстве и разработке с компанией Enable Injections («Энейбл Инджекшнз») для дальнейшего развития системы подкожной доставки лекарственных препаратов, вводимых самим пациентом; система разрабатывается Enable Injections, сообщает In-Pharma Technologist.

По заявлению официального представителя Enable Injections, регуляторы считают систему доставки препаратов enFuse комбинированным продуктом. Это означает, что каждый препарат, доставляемый данной платформой, одновременно представляет собой программу, разработанную в связке с фармкомпанией-партнером.

Соглашение включает в себя возможности разработки программ для множества молекул и договоренности о долгосрочном сотрудничестве в сфере производства и поставок препаратов.

Разрабатываемая компанией Enable система enFuse представляет собой нательную платформу доставки лекарств, в которой система подачи растворов совместима со стандартными шприцами и форматами флаконов. Данная система разрабатывается для подкожного введения больших объемов растворов – до 50 мл.

По словам официального представителя Enable Injections, система подходит для доставки низкомолекулярных и биологических препаратов, таких как моноклональные антитела.

Татьяна Кублицкая

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