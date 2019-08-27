Российское общество психиатров: бупропион не может быть отнесен к наркотическим средствам

В 2019 г. в России заведено несколько уголовных дел в отношении лиц, приобретавших за рубежом и ввозивших в Россию антидепрессант бупропион. Из-за фактического приравнивания этого препарата к наркотическим средствам значительное количество лиц с психическими расстройствами в России, использовавшие его в терапевтических целях, были вынуждены отказаться от его приема.

Как писал «ФВ», наибольший резонанс вызвала история с жительницей Екатеринбурга Дарьей Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали ее на почте, когда девушка получала посылку из Польши с препаратом, в состав которого входит вещество бупропион. Специалисты таможенной службы полагают, что бупропион – производное вещество запрещенного в России наркотика эфедрона. В связи с этим таможенники возбудили два уголовных дела – по ч.2 ст.228 УК РФ (приобретение и хранение наркотического средства).

На сайте Российского общества психиатров представлены ответы на вопросы, сформулированные в адвокатском запросе, поступившем в РОП от адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу, связанному с приобретением бупропиона.

В документе, в частности, указано, что препарат бупропион не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления. С позиций клинической фармакологии и наркологии бупропион не может быть отнесен к наркотическим средствам исключительно из-за структурного химического сродства со стимулятором эфедроном/меткатиноном.

«В настоящее время бупропион не включен в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I)», «Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)», а также «Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)», – указано в письме.

Елена Сидорова

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