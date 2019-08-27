Названы препараты, не подпадающие под действие закона о госрегулировании оборота спирта

Минздрав разработал проект перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В перечень вошли: «Неомектин 1%» (10, 20, 100 и 500 мл), «Стоп-зуд», спрей (30 мл), «Фунгин Форте» (12, 30 и 10 мл), «Дана», шампунь (135, 150, 140 и 145 мл), «Настойка чемерицы» (100 мл), «Гемпотин» (100 мл), «Раствор йода спиртовой 5%» (50 и 100 мл), «Касептурин» (100 мл) и «Мигстрим» (100 мл).

Правила формирования перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» утверждены постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 201.

Елена Сидорова

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