DSM Group: «Протек» лидирует в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам 1-го полугодия

По итогам 1-го полугодия 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармрынке составила 71,4%. Относительно 1-го полугодия 2018 г. этот показатель снизился на 1,8%.

В отчетном периоде лидерство вернул себе дистрибьютор «Протек». Напомним, что по результатам I квартала рейтинг впервые возглавила компания «Пульс». Темпы ее роста немного снизились (за II квартал 6% против 16% в I квартале). «Протек» во втором квартале увеличил обороты относительно первого на 1,6%. Это позволило в целом компании занять первую строчку.

Аналитики отмечают, что тройка лидеров по объемам очень близка друг к другу: разница между первым и третьим местом всего 4%. Поэтому в дальнейшем можно опять ожидать перестановку среди крупнейших дистрибьюторов.

Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Р-Фарм» поднялся с 7-го места в I квартале 2019 г. на 5-е место в рейтинге за 1-е полугодие 2019 г.

Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2019 г.

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Доля, % Прирост, % 1 Протек 107,1 15,0 -1,9 2 Пульс 103,7 14,5 11,9 3 Катрен 102,6 14,4 -5,8 4 Фармкомплект 39,0 5,5 25,0 5 Р-Фарм 36,0 5,0 23,5 6 Гранд Капитал 31,9 4,5 20,8 7 БСС 29,2 4,1 16,6 8 Профит-мед 22,9 3,2 8,1 9 СИА 20,0 2,8 -9,0 10 Биотэк 18,4 2,6 107,1 11 Авеста Фармацевтика 14,9 2,1 27,7 12 Ланцет 13,6 1,9 17,2 13 Евросервис 11,5 1,6 18,0 14 Агроресурсы 10,3 1,4 34,0 15 ЗдравСервис 7,8 1,1 6,1

Источник: DSM Group

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