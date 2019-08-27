DSM Group: «Протек» лидирует в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам 1-го полугодия

По итогам 1-го полугодия 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармрынке составила 71,4%. Относительно 1-го полугодия 2018 г. этот показатель снизился на 1,8%.
В отчетном периоде лидерство вернул себе дистрибьютор «Протек». Напомним, что по результатам I квартала рейтинг впервые возглавила компания «Пульс». Темпы ее роста немного снизились (за II квартал 6% против 16% в I квартале). «Протек» во втором квартале увеличил обороты относительно первого на 1,6%. Это позволило в целом компании занять первую строчку.
Аналитики отмечают, что тройка лидеров по объемам очень близка друг к другу: разница между первым и третьим местом всего 4%. Поэтому в дальнейшем можно опять ожидать перестановку среди крупнейших дистрибьюторов.
Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Р-Фарм» поднялся с 7-го места в I квартале 2019 г. на 5-е место в рейтинге за 1-е полугодие 2019 г.
Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2019 г.
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Доля, %
|Прирост, %
|1
|Протек
|107,1
|15,0
|-1,9
|2
|Пульс
|103,7
|14,5
|11,9
|3
|Катрен
|102,6
|14,4
|-5,8
|4
|Фармкомплект
|39,0
|5,5
|25,0
|5
|Р-Фарм
|36,0
|5,0
|23,5
|6
|Гранд Капитал
|31,9
|4,5
|20,8
|7
|БСС
|29,2
|4,1
|16,6
|8
|Профит-мед
|22,9
|3,2
|8,1
|9
|СИА
|20,0
|2,8
|-9,0
|10
|Биотэк
|18,4
|2,6
|107,1
|11
|Авеста Фармацевтика
|14,9
|2,1
|27,7
|12
|Ланцет
|13,6
|1,9
|17,2
|13
|Евросервис
|11,5
|1,6
|18,0
|14
|Агроресурсы
|10,3
|1,4
|34,0
|15
|ЗдравСервис
|7,8
|1,1
|6,1
Источник: DSM Group