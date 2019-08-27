ФФОМС: за семь месяцев на онкопомощь израсходовано 76% запланированных средств

Начальник управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева представила в Общественной палате РФ итоги реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за семь месяцев. Израсходовать все запланированные на этот период средства не удалось – из 116,9 млрд рублей потратили 88,4 млрд (76%). На это, по мнению Царевой, повлияли региональные торги на закупку онкопрепаратов, оставшиеся без заявок.

В 2019 году на борьбу с онкозаболеваниями планируется направить 200,4 млрд рублей. В прошлом году на такую медпомощь, по данным ФФОМС, потратили 150,3 млрд рублей.

В своем докладе Ольга Царева подчеркнула, что расходы на химиотерапию в нынешнем году увеличились в три раза. Это случилось за счет федерального транша в 70 млрд рублей по нацпроекту «Здравоохранение», о чем неоднократно говорилось ранее.

Увеличилось количество клинико-статистических групп (КСГ) – с 49 до 56 в круглосуточном стационаре и с 21 до 30 для дневного. Расширили перечень лекарственных схем – с 425 до 1 046, а список лекарственных средств, применяемых в химиотерапии, дополнили 12 препаратами. Впервые установили норматив финансовых затрат на единицу объема профильной медицинской помощи. Для круглосуточного стационара эта сумма составила 76 708 рублей, для дневного – 70 586 рублей.

Однако потратить все запланированные на семь месяцев средства не удалось. По расчетам ФФОМС, в круглосуточном стационаре должны были за это время израсходовать 71,4 млрд рублей, а потратили 58,8 млрд рублей, в дневном – направили 29,6 млрд рублей вместо 45,5 млрд.

«Январь, февраль, март не занимали уверенные финансовые позиции из-за непроведения торгов либо срыва закупок лекарств, что связано с провалом работы на местах, а не с отсутствием финансирования», – объяснила Ольга Царева. Она рассчитывает, что с появлением у ФФОМС новых полномочий по согласованию тарифных соглашений в региональной практике исчезнет «самостийность».

Данные ФФОМС коррелируют с расчетами Аналитического центра Vademecum: общий объем произведенных в январе – июне 2019 года закупок препаратов для химиотерапии (87 МНН, без учета онкогематологических препаратов) превысил суммарные целевые расходы медорганизаций за весь 2018 год. При этом операторы освоили чуть больше трети выделенных в 2019 году на приобретение онкопрепаратов 165,6 млрд рублей (150 млрд из федерального бюджета, 15,6 млрд – из бюджета Москвы).

Стоимость одной госпитализации в круглосуточном стационаре по профилю «онкология» в этом году выросла на 25% и составила 77,3 тысячи рублей, в дневном – на 64,3% (до 57 тысяч рублей).

С начала года в стационарах было задействовано 447 схем лекарственной противоопухолевой терапии, в дневном – 599. При этом больше всего онкобольных на лечение приняли больницы Москвы (13 199 человек), Московской области (6 132), Санкт-Петербурга (3 190), Калужской области (2 154), Воронежской области (2 040), Ростовской области (1 358), Томской области (824), Краснодарского края (726) и Ленинградской области (431).

Ранее в Минздраве РФ обещали сформировать «мультидисциплинарные бригады», которые будут проверять и улучшать работу региональных онкослужб. В частности, ведомство было обеспокоено закупками онкопрепаратов.

Фото: Елена Лодыгина / Vademecum

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