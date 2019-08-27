Суд вернул прокурорам дело врача Олега Баскакова, выдавшего обезболивающее пациентке

Единственный врач-гинеколог города Новая Ляля в Свердловской области Олег Баскаков стал фигурантом уголовного дела о сбыте наркотических препаратов из-за того, что выдал страдающей от болевого синдрома пациентке трамадол (психотропный анальгетик) и сибазон (транквилизатор). Новолялинский районный суд обнаружил в деле нарушения и 27 августа вернул его в прокуратуру.

Выданные Олегом Баскаковым препараты принадлежали лично ему, точнее его матери, умершей от онкозаболевания. Врач таким образом попытался помочь пациентке, которая испытывала сильные боли в связи с полным выпадением матки. Он передал ампулы трамадола и сибазона через медсестру, однако та не стала выполнять его просьбу, а положила лекарства в сейф и обратилась в службу наркоконтроля. Теперь врачу грозит до восьми лет лишения свободы за сбыт наркотических препаратов.

В отношении Олега Баскакова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 234, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических и сильнодействующих веществ). Находясь под следствием, Баскаков продолжает работать в Новолялинской районной больнице, так как он единственный гинеколог в городе.

В интервью изданию E1.ru он признался, что не понимает, как его могли заподозрить в таком преступлении: «Ну какой я сбытчик? Я ведь весь на виду, живу и работаю, работаю и живу. Прямо в больнице, в здании роддома».

Адвокат врача настаивает на том, что Баскаков имел право передать препарат пациенту по медицинским показаниям и наказывать его можно только за нарушение правил ведения медицинской документации. Но, по словам самого врача, следователь не интересуется деталями дела: «Я следователю говорю: ампулы остались после лечения мамы, умершей от онкологии. А он пишет: приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта. Я говорю: у меня медицинская карта мамы есть, могу предоставить, приобщите к материалам дела. Он мне: не надо».

В защиту Олега Баскакова через соцсети уже выступили врачи из разных регионов страны. В поддержку высказалась и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова: «Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами, за несчастными мамами больных детей, которым государство годами не сертифицирует применяющиеся за рубежом действенные препараты и они вынуждены самостоятельно искать способы спасти детей и заказывать препараты за рубежом, а потом отправляться под суд за ввоз несертифицированных препаратов».

В 2009 году в Красноярске произошел аналогичный случай – тогда участковый терапевт Алевтина Хориняк назначила своему бывшему пациенту трамадол. Из-за онкологического заболевания он страдал от сильных болей, но его лечащий врач не могла ему помочь лекарственным назначением, так как препараты отсутствовали в уполномоченной аптеке.

В 2013 году на 71-летнюю Хориняк завели уголовное дело по двум статьям – ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ в особо крупном размере). Общественный районный суд, под давлением общественности, вынес ей наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей, однако через два года врачу удалось доказать свою невиновность и отсудить у государства 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Источник: Новолялинский районный суд Свердловской области

Фото: e1.ru

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