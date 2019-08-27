В Чечне перезарядка гамма-аппарата обернулась уголовным делом о мошенничестве

Прокуратура Чеченской Республики проверила одну из закупок медизделий Республиканского онкологического диспансера и нашла основания для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Внимание прокуроров привлек неисполненный контракт на 16,5 млн рублей, согласно которому подрядчик должен был поставить радиационный источник в гамма-аппарат для лучевой терапии, но этого не сделал.

По версии следствия, медучреждение в июне 2016 года по итогам аукциона заключило контракт на перезарядку гамма-аппарата для лучевой терапии – установку радиационного источника с кобальтом-60. Однако дистрибьютор, подписав договор хранения радиационного источника и получив оплату в размере 16,5 млн рублей, свои обязательства по контракту не исполнил. Источник он перепродал, после чего изделие использовалось «в одной из клиник на территории другого субъекта РФ».

Следствие продолжается, конкретные фигуранты дела пока не обозначены. Прокурор республики внес в адрес регионального министра здравоохранения представление об устранении нарушения.

Данные прокуратуры совпадают со сведениями о закупках Республиканского онкологического диспансера. В них идет речь о перезарядке аппарата для гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR закрытым источником гамма-излучения на основе изотопа кобальта-60. Поставщиком выступило московское ООО «МСМ», оплата по госконтракту – 16,5 млн рублей – была проведена до декабря 2016 года.

Компания «МСМ», согласно ее сайту, занимается оснащением российских онкологических центров современными гамма-терапевтическими аппаратами, а также их перезарядкой закрытыми источниками ионизирующего излучения на основе Co-60 и Ir-192. С 2015 по 2019 год компания выполнила более 50 перезарядок гамма-терапевтических аппаратов источниками и более 160 контрактов по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.

В «МСМ» не смогли оперативно предоставить комментарий.

По данным СПАРК-Интерфакс, доля в 98,5% ООО «МСМ» принадлежит владельцу дистрибьютора «МСМ-Медимпэкс» и производителя аппаратов контактной лучевой терапии «Технологии радиотерапии» Дмитрию Балалыкину, еще 1,5% – Георгию Генсу. В 2017 году выручка «МСМ» составила 536,8 млн рублей, чистая прибыль – 35 млн рублей.

В феврале 2019 года уголовное дело о хищении 1,3 млрд рублей на закупках по аналогичной статье – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), а также по ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) – было возбуждено против руководства и поставщиков новосибирского НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина. По делу в качестве подозреваемых проходят экс-глава клиники Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова, заместитель директора по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов, а также топ-менеджеры ГК «Клатона» Александр Сорокин, Евгений Первушин и Александр Третьяков.

Источник: Прокуратура Чеченской Республики

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