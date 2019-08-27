Минпромторг: производством преднизолона на территории РФ занимаются 5 предприятий

Число производителей лекарственного препарата преднизолон в России в первом квартале не менялось, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В 2018 году преднизолон производили четыре отечественных предприятия и один локализованный в РФ производитель, сообщили в Минпромторге.

«Объем производства лекарственного препарата по итогам 2018 года составил 2,4 миллиона упаковок на 145,8 миллиона рублей. По итогам первого квартала 2019 года количество производителей, осуществляющих производство, не изменилось, его объем в натуральном выражении составил 634 тысячи упаковок, а в стоимостном — 31,7 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках отсутствует препарат преднизолон, который входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

gmpnews