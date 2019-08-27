Узбекистан увеличит производство фармсубстанций за счет развития каракулеводческой отрасли

Как следует из постановления Президента Узбекистана от 16 августа 2019 года «О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли», в 2020 году в Узбекистане будут произведены 220 килограммов тимуса – уникального сырья для изготовления редких лекарств.

Академии наук и Министерству инновационного развития Узбекистана совместно с Республиканской ассоциацией «Коракулчилик» поручено принять меры по увеличению до 10-кратного размера производство редких лекарственных средств на основе каракулеводческого сырья – «Тимоптиновой инъекции», восстанавливающей иммунитет, и препарата «Эритим», используемого при анемии.

По официальным оценкам, в 2021 году 12 производителей тимуса из Бухарской, Кашкадарьинской и Навоийской областей увеличат производство ценного сырья для медицины до 266, а в 2022 году – до 316 килограммов.

ИСТОЧНИК: НОВОСТИ УЗБЕКИСТАНА

gmpnews