Разработан порядок заключения, изменения, расторжения СПИК

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект постановления правительства РФ «Об утверждении порядка заключения, изменения, расторжения специальных инвестиционных контрактов». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, обсуждение продлится до 13 сентября 2019 г.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» введен инструмент специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Практическая реализация данного механизма начата в 2015 г.

Согласно представленной информации, проект постановления предусматривает:

1) требования к проектам, в отношении которых могут быть заключены СПИК;

2) порядок принятия федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на заключение СПИК в соответствующих отраслях промышленности, решений о проведении конкурсных отборов на право заключения СПИК и порядок утверждения указанными федеральными органами исполнительной власти документации о проведении конкурсного отбора;

3) порядок проведения открытых и закрытых конкурсных отборов и порядок заключения СПИК без проведения конкурсных отборов в случаях;

4) порядок формирования и деятельности комиссии по заключению, изменению и расторжению СПИК, состав которой утверждается актом Правительства Российской Федерации;

5) методику оценки заявок на участие в конкурсных отборах на право заключения СПИК;

6) особенности заключения, изменения и расторжения СПИК, в результате реализации которых иностранным инвестором или группой лиц устанавливается контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) приобретаются иные права в отношении такого общества, требующие предварительного согласования в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 года № 57-ФЗ ‎«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

7) порядок изменения и расторжения СПИК;

8) методику расчета совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.

gmpnews