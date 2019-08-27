Медицинское оборудование от космических предприятий РФ начали сертифицировать для экспорта

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) планирует выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока с медицинским оборудованием, созданным российскими предприятиями ракетно-космической отрасли. Эта продукция уже проходит необходимую для экспорта сертификацию, сообщили в ОРКК.

Корпорация планирует поставлять за рубеж рентгенографическое и неонатальное оборудование, а также оборудование для кардиологов и реаниматологов, которое выпускается в рамках диверсификации.

«При поддержке Российского экспортного центра АО «ОРКК» активно ищет возможности входа на внешние рынки, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. <…> Параллельно с поиском заказчиков идет процесс сертификации вышеперечисленного оборудования», — отметили в корпорации.

Для определения сроков начала поставок и старта экспорта оборудования за рубеж российским космическим предприятиям нужно сформировать сервисные центры и подготовить программу обучения медицинских специалистов, отметили в ОРКК, добавив, что этот вопрос потребует детальной проработки и длительных согласований.

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