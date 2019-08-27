Ученые из Санкт-Петербурга разработали портативный томограф

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали малогабаритный томограф, который может использоваться, в том числе, для исследований лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

«Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали портативный томограф для изучения структуры и строения различных предметов, а также мелких лабораторных животных. Мини-томограф нового класса позволит решить большинство задач в научной и промышленной сферах, посильных лишь зарубежным крупногабаритным системам рентгеновского контроля. Его основные преимущества по сравнению с зарубежными аналогами — малые габариты, высокая информативность, низкое энергопотребление и доступная цена», — говорится в сообщении.

Портативный прибор весит не более 250 кг, что облегчает его транспортировку. В состав мини-томографа входит рентгенозащитная камера с габаритами 1100×670×550 мм. С его помощью можно изучать объекты размером до 210×250×250 мм.

«Мы разработали полный комплект технических средств рентгеновской томографии высокого разрешения, включая специализированное программное обеспечение. В основе технологии — использование микрофокусной трубки, которая позволяет обеспечить высокую резкость изображения», — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой электронных приборов и устройств университета Николая Потрахова.

Одной из сфер применения портативного томографа являются доклинические исследования лекарственных препаратов с целью получения доказательств их безопасности, качества и эффективности.

Вместе с томографом ученые разработали специальную компьютерную программу для реконструкции трехмерного изображения. В отличие от рентгеновской съемки, изображение не формируется на пленке, а реконструируется. «Компьютер позволяет выудить информацию, отрисовать весь объем объекта, а потом уже под любым углом рассмотреть», — отметил Потрахов.

«Современная разработка ученых петербургского вуза призвана улучшить жизнь миллионов людей и обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Именно на это направлен национальный проект «Наука», — отметили в комитете.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

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