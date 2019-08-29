ЦРПТ и «Фармзнание» подписали соглашение об информационном партнерстве

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий и федеральный центр онлайн-обучения фармспециалистов «Фармзнание» подписали соглашение об информационном партнерстве.

Цель партнерства – предоставлять аптекам проверенную информацию о работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) – от регистрации до разбора конкретных бизнес-процессов. ЦРПТ будет оказывать информационную и методологическую поддержку центру «Фармзнание» при подготовке учебных материалов.

«Сотрудничество с ЦРПТ для нашей компании является знаковым, ведь теперь слушатели «Фармзнания» смогут получать компетентные ответы на волнующие их вопросы маркировки лекарственных препаратов. При этом, вместе с получением полных достоверных данных от единственного в России оператора цифровой маркировки, они смогут также запрашивать у ЦРПТ через «Фармзнание» интересующую информацию. Уверена, что благодаря такой обратной связи наши партнерские отношения будут развиваться и укрепляться», – отметила генеральный директор фармацевтического центра «Знание» Елена Ватутина.

«При внедрении маркировки и прослеживаемости лекарств, охватывающей весь фармрынок, для нас крайне важно вести открытый диалог с отраслью и доносить максимум информации. Уверен, что Фармзнание станет еще одной площадкой для такого диалога и поможет, в первую очередь, небольшим сетям и независимым аптекам», – рассказал Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.

Первый шаг в рамках партнерства – проведение цикла из шести бесплатных вебинаров. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Фармзнание». Помимо вебинаров планируются и другие мероприятия, в том числе офлайн.

Первые два вебинара уже состоялись, на каждый из них записалось более тысячи провизоров и фармацевтов.

Источник: ЦРПТ

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