Ошибка фармкомпании привела к развитию «синдрома оборотня» у 17 детей в Испании

По информации Минздрава Испании, фармацевтическая компания Farma-Química Sur (Малага) по ошибке продавала средство против облысения миноксидил вместо омепразола, сообщает газета El Pais. Это привело к развитию гипертрихоза у 17 детей в Испании.

Гипертрихоз, еще известный как «синдром оборотня» характеризуется анормальным ростом волос по всему телу. Десять случаев зарегистрированы в Кантабрии, четыре в Андалусии и три – в Валенсии.

Как стало известно газете, ошибка произошла на стадии фасовки омепразола, поступившего из Индии. У компании есть полгода, чтобы представить регуляторам план по исправлению недостатков, выявленных в ходе инспекции.

По словам врачей и фармацевтов, прецедентов, когда дети принимали большие объемы миноксидила, еще никогда не было. Теперь специалисты намерены более внимательно изучить воздействие миноксидила на детей.

Фото: El Pais

Илья Дугин

pharmvestnik