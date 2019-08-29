Track&Trace здорового человека и Track&Trace курильщика

Хорошая Track&Trace система должна быть незаметной. Хотя бы потому, что корректные сериализация и агрегация не только не нарушают технологию и не задерживают производственные мощности, но и не меняют бизнес-процессы в целом.

Еще год назад на рынке не было по-настоящему зрелых информационных систем, прошедших боевое крещение на реальном производстве. А сегодня многие участники фармсообщества разделяют простую и очень мощную идею Track&Trace, которую давно и успешно продвигает команда Original Group:

«Информационная система предприятия должна отражать не структуру ее формальной отчетности, а структуру ее бизнеса – от производства до распространения и сервиса».

Маркировка – лишь составная часть Track&Trace, так же, как и Track&Trace – составная часть информационной экосистемы предприятия, в которую входит:

Система управления производственными процессами (manufacturing execution system, MES), т.е. специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках производства;

Система планирования ресурсов предприятия (enterprise resource planning, ERP);

Система управления складом (warehouse management system, WMS);

Система управления взаимоотношениями с клиентами (customer relationships management, CRM);

Система электронного обмена данными (electronic data interchange, EDI);

и другие системы предприятия, которые находятся на нижних четырех уровнях ИС (L1–L4) по классификации ANSI/ISA-95 и обеспечивают информационное взаимодействие и интеграцию в рамках предприятия.

Чем грозит маргинализация Track&Trace?

В профессиональном сообществе бытует мнение, что «порядок есть порядок» и сделать Track&Trace эргономичной, а тем более – достичь нужных бизнесу показателей – невозможно. Эксперты Original Group с этим категорически не согласны. К сожалению, маргинализация Track&Trace привела к декларированию огромного количества ограничений, 100% из которых рождены лишь незрелостью конкретно взятых вендеров и решений.

Известно, что в табачной промышленности реализованы проекты по маркировке 1 тыс. пачек в минуту. И для фармацевтического рынка уже сейчас есть решения, закрывающие любые требования производства.

В кулуарных беседах представители фармы все чаще жалуются на нездоровые ситуации, возникающие в ходе тестирования оборудования потенциального поставщика. О чем в основном идет речь?

Картонажная машина производителя работает на скорости 250 пачек, а предложенная потенциальным поставщиком Track&Trace система агрегации ограничена производительностью 60 пачек;

Операторы в цеху могут упаковывать один слой за 20 сек, а новая система требует нескольких минут или нескольких подходов для агрегации одного слоя.

Такие примеры уже исчисляются десятками. В момент реальной угрозы перехода на вторичные упаковки меньшего размера или ограничения объемов выпуска из-за мнимого «дефицита скоростей», особенно остро чувствуется важность глобального Demo-тестирования.

Принципиально не просто напечатать «магический квадратик», а убедится, что система работает на всех этапах бизнес-процесса. Демо-стенды с интеграцией с ERP и WMS системами на данном этапе есть лишь у нескольких игроков рынка, один из них – Original Group.

Как заглушить маркетинговый шум вокруг Track&Trace?

На рынке Track&Trace сложилась странная ситуация: сразу несколько серьезных игроков продают решения, ничем не отличающиеся друг от друга. Здесь и вступает в свои права маркетинг, цель которого найти аргументы в пользу того или иного решения.

Маркетинговый шум часто мешает принять решение о выборе поставщика. При этом не будет преувеличением сказать, что оборудование для сериализации, агрегации и учета складских операций сейчас можно брать практически любое.

Первый популярный маркетинговый миф посвящен «уникальной системе печати»

По факту все системы печати плюс-минус одинаковы. Единственное, что имеет значение, чтобы внутри была HP-начинка. Да, бренд HP – достаточно дорогой, но он же и самый открытый с точки зрения предоставления API игрок – это касается и оборудования, и огромного ассортимента чернил. Это, как минимум, снижает риски зависимости от одного поставщика и исключает возможность драматического повышения цен.

Второй миф касается агрегации

Неоднократно встречается аргумент об «уникальных смарт камерах». И тут тоже все намного проще, чем кажется.

Достаточно на практике проверить несколько критичных пунктов:

Кейс-пакер функционирует четко и без задержек как при максимально необходимом количестве вторичных упаковок, так и при том количестве упаковок, которое может потребоваться в будущем.

На самую мелкую пачку легко можно нанести самый мелкий код, который теоретически может быть нужен, при этом система агрегации обеспечивает стабильную работу на полной скорости.

Часто на фейковых тестах 20 вторичных упаковок все работает отлично. Но это не значит, что при старте работ в обычном режиме кейс-пакер воспримет необходимые 60 пачек. В таком случае, чтобы распознать 250 пачек, в линию вводится задержка на тот период, пока камера считает эти коды.

Здесь очередная маркетинговая профанация – речь о том, что производитель обеспечил такой «уровень интеграции», что наш кейс-пакер ждет, пока не будут расшифрованы все коды. На самом деле во всех кейс-пакерах есть возможность завести событие с условным названием «подожди, пока не распознаю». Но фактически речь идет не о wow-технологиях, а о снижении производительности цеха. Нормально построенная Track&Trace система не требует таких жертв.

То же самое условие Demo-теста касается столов агрегации. Регуляторы предполагали печать кода с криптохвостом 88 символов. Поэтому важно еще до покупки протестировать систему в критичных ситуациях. Камера должна считывать всю область, не задерживая бизнес-процесс и не выдавая ошибок. Если максимальный короб, который может потребоваться 60х60х40 см., стоит проверить агрегационный стол в режиме агрегации пяти слоев маленьких вторичных упаковок 15х15 мм с нанесенными 88 символами в этот короб. Если слои распознаются адекватно, процент ошибок меньше 1%, это значит, что потенциальные потери времени на реагрегацию будут минимальны. Если у разработчика нет принципа «vender lock», смело можно брать это решение.

Зачем углубляться в конструктив Track&Trace?

Что действительно критично для качества печати – это конструктив Track&Trace оборудования. Именно на уровне грамотного мощного конструктива в Original Group решаются, казалось бы, «незначительные», но критичные задачи, как:

Обеспечение очередности подачи вторичной упаковки;

Выравнивание вторичных упаковок, попавших на конвейер в перевернутом виде;

Нивелирование вибраций вторичной упаковки и непрерывность ее движения;

Автоматическое дозакрытие клапана вторичной упаковки;

Высокоточное позиционирование и плотность прижима упаковки для нанесения КИЗ с криптохвостом при интенсивных темпах производства;

Сохранение параметров по мере износа конвейерной ленты и т. д.

Какие бонусы дает Track&Trace?

Какую же ценность добавляет к сериализации и агрегации софт Track&Trace? Он объединяет все уровни информационной инфраструктуры предприятия, дает возможность для их взаимодействия, «дирижирования» (или, как говорят в Original Group, оркестрирования) ими – включая информационные системы предприятий в целом.

Последнее утверждение особенно важно. Оно означает, что информационный обмен между предприятиями тоже можно оркестрировать. И уровень ЦРПТ, через который идет отчетность в системе «Честный ЗНАК» воплощает лишь малую часть потенциала информационного обмена через верхний, пятый уровень – L5.

Система, работающая на уровне L5, позволит участникам цепи товародвижения обмениваться любой информацией. Например, если производственная линейка предприятия построена таким образом, что изделия в процессе изготовления переходят от одного подрядчика к другому, то перемещение изделия между MES-системами будет отслеживаться именно через уровень L5.

Визионеры рынка предсказывают скорый переход к Индустрии 4.0 с глубокими и даже революционными изменениями в промышленной сфере. Мир должен прийти к «концу продукта» и появлению новой экономики, в которой важны будут не сами промышленные товары, а качество обслуживания, пользовательский опыт и работа индустриальных экосистем, в которых будут работать предприятия, выходя за жесткие границы собственного бизнеса. Цифровизация всей цепочки создания ценности принесет бизнесу и обществу в целом огромные выгоды. Жизненной основой промышленности XXI века станут данные, но эти данные нужно будет извлекать из существующих ИТ-систем, интегрируя их между собой.

Для этого перехода нужен цифровой «дирижер» заводских цехов, материальных продуктов, рабочей силы, менеджеров предприятий и предприятий в целом. Этот дирижер-оркестратор – Track&Trace.

Источник: Original Group

pharmvestnik