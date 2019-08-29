«Губернские аптеки» выходят на межрегиональный уровень

Одна из крупнейших государственных аптечных сетей АО «Губернские аптеки» готовится к открытию торговых точек в Хакасии.

В Абакане, Черногорске и Саяногорске компания откроет аптеки на больших площадях на условиях коммерческой аренды. Традиционно в их состав войдут салоны ортопедии и оптики. В остальных населенных пунктах сеть ведет переговоры с главными врачами районных больниц, на базе которых могут расположиться аптечные пункты.

«В Хакасии государственная фармацевтическая политика не так эффективна, как у нас, – говорит гендиректор «Губернских аптек» Алена Попова. – Мы представим в регионе те же проекты, что и в Красноярском крае. Это розничная продажа лекарственных средств, это проекты «Оптика», «Ортопедия», «Косметика», «Ветеринария» и «Товары собственной торговой марки». Сеть готова работать с льготополучателями лекарственных средств, в том числе и через ФАП в труднодоступной местности.

В 2020 г. в городах Хакасии начнут работу четыре аптеки сети, кроме того, несколько торговых точек откроется в супермаркетах. Пока их точное число неизвестно, компания ведет переговоры с арендодателями.

Фото: www.esc.ru

Ольга Коберник

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