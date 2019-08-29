Группа компаний Alium приглашает на работу маркетологов

Alium – российская объединенная фармацевтическая компания, создаваемая на базе АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм». Обе компании входят в группу АФК «Система» и занимаются разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO.

Ожидается, что Alium войдет в TOP10 российских фармкомпаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель компании включает около 200 препаратов. Ведущие позиции в своих сегментах занимают: «Венарус» (венотоник), «Максилак» (пробиотик), «Урдокса» (гепатопротектер). Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя производственными комплексами в Москве и Московской области.

В связи с развитием группы компаний, открыты новые вакансии:

Резюме можно направлять по адресу: hr@aliumpharm.ru

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о группе компаний Alium:

Источник: Alium

pharmvestnik