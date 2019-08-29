Purdue Pharma может предложить до 12 млрд долл. в рамках урегулирования обвинений

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma («Пардью Фарма») и ее владельцы готовы заплатить 10–12 млрд долл. в рамках урегулирования более 2 тыс. судебных исков, в которых она обвиняется в ненадлежащем маркетинге опиоидных препаратов, сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По словам источников, потенциальное соглашение обсуждалось в процессе переговоров адвокатов Purdue Pharma с представителями генеральных прокуроров, по меньшей мере, десяти штатов.

Также, по информации источников, Purdue предложила план по банкротству компании и реструктуризации бизнеса, после завершения компания станет коммерческой благотворительной корпорацией. По условиям потенциального соглашения, три общепризнанных эксперта, выбранных судом по делам о банкротстве, должны будут избрать совет директоров корпорации, которая просуществует минимум 10 лет. Кроме того, владелец Purdue Pharma – семья Сэклер откажется от собственности и не будет более вовлечена в деятельность компании.

Помимо этого, адвокаты Purdue указали, что компания уже в рамках благотворительной корпорации предоставит обвинителям лекарственные средства в общей сложности примерно на сумму 4 млрд долл., в т.ч. препараты для лечения передозировок опиоидов.

Также семья Сэклер планирует продать другую принадлежащую ей фармкомпанию – Mundipharma. Сумма сделки оценивается в 3 млрд долл.

Как отметили в Purdue Pharma, компания намерена защищаться свое доброе имя. Адвокат компании Пол Хэнли назвал информацию NBC News полнейшим вымыслом.

В марте текущего года источники уже сообщали о том, что Purdue Pharma может объявить о банкротстве.

Илья Дугин

pharmvestnik