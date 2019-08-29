FDA рассмотрит по ускоренной процедуре регистрационную заявку на Farxiga при ХБП

AstraZeneca Plc («АстраЗенека Пи-эл-си») сообщила о том, что FDA присвоило статус рассмотрения по ускоренной процедуре заявке на расширение спектра показаний к применению противодиабетического препарата Farxiga; компания стремится зарегистрировать его для предотвращения сердечной и почечной недостаточности у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), сообщает агентство Reuters.

Farxiga относится к классу ингибиторов SGLT2 – противодиабетических препаратов, которые стимулируют почки к выводу сахара в крови из организма с мочой.

В июле FDA отклонило заявку на регистрацию Farxiga в качестве добавки к инсулину у взрослых пациентов с сахарным диабетом (СД) 1-го типа в ситуациях, когда инсулин сам по себе не может контролировать уровни сахара в крови.

Препарат уже одобрен в США для лечения СД 2-го типа – наиболее распространенной формы заболевания.

Татьяна Кублицкая

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