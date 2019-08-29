«Почта России» планирует поить, лечить и учить

Согласно проекту «Центры притяжения», «Почта России» планирует запускать с 2020 г. в своих отделениях алкомаркеты, аптеки, а также образовательные и медицинские учреждения. Это очень удобное сочетание направлений. Можно пить, а потом идти к врачу лечиться, заодно покупая в аптеке лекарства. Правда, непонятно, как сюда вписывается образование.

Этот план «Почты России» не шутка. В редакции «Известий» находится проект «Центры притяжения» с расчетами. Издание сообщает, что госкомпания планирует освоить ради таких метаморфоз почти 85 млрд руб., а сам проект уже направлен в заинтересованные министерства. «Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны представить уже к 1 сентября», – пишут «Известия».

Если почтовый оператор решил выйти на рынок фармритейла со своими 42 тысячами отделений, то даже при использовании 25–30% площадей под аптеки он обойдет самую крупную аптечную ассоциацию. Впрочем, учитывая компетенции «Почты России» в специфичном фармацевтическом ритейле, сразу вспоминается начинание с запуском в апреле 2018 г. первого дрона-почтальона: он разбился о стену через несколько секунд после взлета.

В свою очередь депутаты верят в будущее «Почты России» на рынке фармы. Правда, в формате «почтальонов с зеленым крестом», доставляющих лекарства в отдаленные и малодоступные населенные пункты. «В отдаленных населенных пунктах этот вопрос может решить только “Почта России”», – не раз сообщал председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. По мнению депутата, сегодня нет альтернативы доставке лекарств такие места. И все же в концепции речь шла об открытии аптечных пунктов на почте.

Возможно, «Почта России», как авторитетная госкомпания, держащая нос по «цифровому ветру», будет открывать пункты самовывоза лекарств, аналогично продуктовым ритейлерам. Как известно, X5 Retail запускает вместе с аптечными сетями такие пункты.

Каковы же шансы «Почты России» на выживание в конкурентной борьбе с лидерами продуктового и фармацевтического ритейла? Эксперты попытались всерьез проанализировать шансы госкомпании на захват доли рынка. Первая трудность в анализе госкомпании касалась именно площадей: отделения почты – это актив или пассив? Дать ответ навскидку крайне сложно. С одной стороны, это актив, потому что 42 тыс. площадей можно использовать для продаж. С другой стороны, их локация неизменна, а значит, им придется искусственно наращивать трафик. Тем более что сегодня на почту ходит значительно меньше людей, чем десять лет назад. Попытка создавать трафик к имеющейся локации, а не наоборот, будет новой вехой в классическом маркетинге.

Места под онлайн-солнцем тоже немного, чтобы туда могли прийти все, включая «почту». «Если в офлайн-пространстве мест для торговых точек много, то в онлайне их крайне мало, как бы странно это ни звучало, – говорит независимый консультант Сергей Давыдов. – А у «Почты России» даже нет компетенций по созданию сайта продаж. Чтобы развивать пункты выдачи лекарств, госкомпании нужно объединяться с крупными игроками фармрынка».

Правда, непонятно, кому нужна логистика без возможности смены локации. Сегодня на рынке есть такие крупны сети, как Wildberries которые имеют тысячи пунктов выдачи. Неэффективные легко можно закрыть, чтобы открыть новые в удобном месте. До конца года Wildberries обещает открыть еще 2 тыс. точек. Сегодня компания насчитывает 5 тыс. пунктов выдачи.

«Почта России» напоминает СОБЕС», – считает Сергей Давыдов. – Поэтому лучше ее продать». Вопрос «кто ее купит?» можно отнести к риторическим.

Денис Кунгуров

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