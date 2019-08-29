RNC Pharma: по итогам 1-го полугодия «Пульс» остается лидером в рейтинге фармдистрибьюторов

Вряд ли по итогам текущего года придется констатировать какие-то значительные достижения или неудачи в сфере оптовой торговли лекарственными препаратами, считают аналитики RNC Pharma.

Пока рынок развивается практически только в отношении сферы госзакупок. Госсегмент-же всегда был сферой весьма специфической, с ограниченным кругом игроков и своими правилами игры, которые к тому же весьма нечетко сформулированы. Достаточно вспомнить историю с массовым срывом торгов из-за сложностей с установлением начальной максимальной цены контракта.

Но, учитывая экономические условия и общее направление регуляторной политики в отношении системы здравоохранения, интерес к поставкам в госсектор начали проявлять и традиционно розничные игроки. В частности, компания «Джи Ди Пи» – оптовое подразделение «Аптечной сети 36,6». И дело, наверное, не только в дополнительной выручке, дозагрузка склада повышает общую рентабельность бизнеса, а битва за повышение доходности в сфере фармацевтического опта в самом разгаре. Варианты здесь, впрочем, разные. Кто-то выходит в новые сегменты, кто-то расширяет клиентскую базу, тот же «Протек» возобновил поставки в «Аптечную сеть 36,6» после длительного перерыва, связанного с урегулированием финансовых обязательств.

Есть и более радикальные примеры, так, «Магнит Фарма» (бывшая «СИА Интернейшнл») анонсировала постепенный отказ от сотрудничества со сторонними клиентами в фармритейле, дистрибьютор планирует сосредоточиться на собственной рознице, которую параллельно выстраивает. С последней, правда, пока сложно: по состоянию на 1 июля 2019 г. у «Магнита» работало всего 252 аптеки – для складских мощностей некогда крупнейшего российского фармдистрибьютора величина бесконечно малая. О полном отказе поставок в другие сети речь, конечно, не идет, декларируется общая политика по отбору наиболее устойчивых и добросовестных игроков. Кстати, параллельно новые владельцы дистрибьютора устраивают распродажу региональных активов, а также пытаются загружать пустующие мощности поставками нелекарственного ассортимента в те же магазины «Магнит косметик».

Кроме того, дистрибьюторам скоро придется решать еще одну нетривиальную проблему, которую может сформулировать активное развитие маркетплейсов. Последние пока воспринимаются в качестве партнеров, однако в обозримой перспективе у них наверняка появится соблазн выстраивания прямых отношений с производителями, хотя бы в отношении активно промотируемой продукции. Пока сдерживающим фактором выступает отсутствие у интернет-операторов лицензированных складских мощностей и достаточно высокая стоимость входного билета на этот рынок, но очень скоро можно представить ситуацию, когда эти мощности будут арендоваться у тех же лидеров отечественного фармопта.

Таблица. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам I—II кв. 2019 г.

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