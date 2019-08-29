Роспотребнадзор: более 300 наименований БАД совпадают или похожи на лекарства

Роспотребнадзор провел ревизию биологически активных добавок к пище (БАД), зарегистрированных в России и Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), и обнаружил около 900 наименований, названия которых похожи или идентичны с брендами лекарств. Служба готовит рекомендации коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), чтобы изъять эти БАД из оборота, а также работает над изменениями в нормативные документы, запрещающими регистрацию БАД с такими названиями. Инициативу уже поддержала ФАС России.

Проверка показала, что на первое полугодие 2019 года 355 из 20 тысяч наименований БАД, зарегистрированных в России, схожи с названиями лекарств. В ЕЭС всего обращаются 101,9 тысячи БАД, из них 539 можно перепутать с лекарствами.

Роспотребнадзор намерен предложить ЕЭК изъять такие БАД из оборота в странах ЕЭС. Также готовится проект изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», результатом которого станет запрет на регистрацию БАД с названиями, аналогичными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарств.

Завершить работу в этому направлении планируется к ноябрю 2021 года, сообщил замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максим Дегтярев. «Решение задачи по выводу из обращения БАД, созвучных по названию с лекарственными препаратами, позволит решить и проблему недобросовестного использования производителями БАД наименований лекарственных препаратов, и задачу повышения безопасности граждан при употреблении БАД», – считает он.

Роспотребнадзор уже выступал с аналогичной инициативой. Тогда среди признаков сходства выделялись смысловой, фонетический и транслитерационный.

Схожесть названий лекарства и БАД стала причиной разбирательства между компаниями «Квадрат-С» и Berlin-Chemie. Последняя обращалась по этому поводу в Палату по патентным спорам Роспатента, но проиграла.

Источник: ФАС России

Фото: u-f.ru

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