Минздрав закупит ламивудин в меньшем объеме, но по более высокой цене

После трех неудачных попыток закупить антиретровирусный препарат ламивудин в дозировке 300 мг, Минздрав РФ объявил еще два аукциона. Теперь начальная цена за таблетку в два раза выше, чем на последнем июльском конкурсе, на который никто из поставщиков не вышел.

Минздрав планирует закупить ламивудин двумя лотами: один по начальной цене 367,2 млн рублей, другой – 23,2 млн рублей. Аукционы намечены на 9 и 19 сентября. Если они состоятся, победителям предстоит поставить препарат до 1 и 15 октября соответственно.

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) за таблетку в дозировке 300 мг составляет 7,2 рубля. До этого Минздрав трижды объявлял аукцион по закупке ламивудина, но начальная цена была ниже. В марте предлагали 3,6 рубля за таблетку, в мае – 3,73 рубля и в июле – 3,8 рубля. Ни в одном из случаев из-за низкой НМЦК заявку на аукционы никто не направил.

Несмотря на то что в сентябре цена лота выше, общий объем закупаемого препарата на 26% меньше, чем на предыдущих торгах. Если в мае и июле министерство пыталось закупить 73,3 млн таблеток ламивудина в дозировке 300 мг одним лотом, то сейчас объявлен один аукцион на закупку 51 млн, второй – на 3,22 млн таблеток.

Ламивудин при этом входит в большинство схем лечения российских пациентов с ВИЧ.

В июле 2019 года активисты движения «Пациентский контроль» обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры для предотвращения дефицита ламивудина в регионах. Тогда в некоторых регионах сообщали, что остатков препарата хватит на один-два месяца, в Тульской области его уже не оставалось.

Тогда Минздрав перераспределил остатки между регионами. До этого в июле ведомство собрало на совещание производителей этого препарата, на котором было решено дробить лоты в последующих аукционах.

Источник: Сайт госзакупок

Фото: politsib.ru

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