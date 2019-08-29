Экс-министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранительные органы Украины задержали 27 августа Раису Богатыреву, возглавлявшую с 2012 по 2014 год украинский Минздрав. Ее подозревают в мошенничестве при закупках лекарств и медизделий.

Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны по прилету из Минска. Об этом местным журналистам рассказали в Госпогранслужбе страны, подтвердил этот факт и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Меру пресечения бывшему министру Голосеевский районный суд изберет сегодня, 28 августа.

Раиса Богатырева фигурирует в уголовном производстве по факту растраты и завладения бюджетными средствами в особо крупном размере. Ее заподозрили в присвоении и использовании в личных целях 6 млн гривен (около $269 тысяч по тогдашнему курсу) еще в 2014 году.

В апреле 2015 года Генпрокуратура Украины наложила арест на имущество экс-министра здравоохранения и ее денежные средства, а в июле того же года в отношении Богатыревой началось досудебное разбирательство.

Интерпол при этом отказался разыскивать Раису Богатыреву. За пределами страны она находилась почти пять лет, сообщают украинские журналисты.

Источник: Украинские новости

Фото: hyser.com.ua

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