FDA одобрило дополнительную терапию для лечения болезни Паркинсона

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Nourianz (istradefylline, истрадефиллин) в таблетированной форме в качестве дополнительного препарата к терапии леводопы/карбидопы (levodopa/carbidopa) у взрослых пациентов с болезнью Паркинсона (БП), испытывающих периоды «выключения». Препарат был разработан компанией Kyowa Kirin.

Эффективность Nourianz при лечении периодов «выключения» у пациентов с БП, которые уже проходят лечение леводопой/карбидопой, была доказана в четырех 12-недельных плацебо-контролируемых клинических исследованиях, в которых участвовало в общей сложности 1143 участника. Во всех четырех исследованиях у пациентов, получавших Nourianz, наблюдалось статистически значимое сокращение периодов «выключения» по сравнению с исходным уровнем и пациентами, получавшими плацебо.

Наиболее частыми побочными реакциями приема препарата, наблюдаемыми у пациентов, были непроизвольные движения мышц (дискинезия), головокружение, запоры, тошнота, галлюцинации и бессонница.

«Болезнь Паркинсона – это изнурительная болезнь, которая сильно влияет на жизнь пациентов, — отметил Эрик Бастингс, исполняющий обязанности директора Отдела неврологических препаратов в Центре оценки и исследований лекарственных средств FDA. — Наша цель – помочь пациентам получить доступ к дополнительным методам лечения БП».

gmpnews