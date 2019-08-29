В Черемушках планируется построить ветеринарно-фармацевтический комплекс

Градостроительно-земельная комиссия г. Москвы, возглавляемая столичным мэром Сергеем Собяниным, на заседании 29 августа одобрила предоставление земельного участка для строительства производственного комплекса, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на земельном участке площадью 0,33 га по адресу: Научный проезд, рядом с вл. 6 (ЮЗАО), планируется построить корпус площадью 3800 кв. метров, предназначенный для ветеринарно-фармацевтического производства.

Инвестором выступает ООО «БиоМедВетСервис». Инвестор планирует, что к 2022 г. на предприятии будет создано порядка 200 рабочих мест.

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