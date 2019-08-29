Отсутствие клинических рекомендаций препятствует лекобеспечению онкогематологических пациентов

С инициативой включить онкогематологию в национальную онкологическую программу выступила президент Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева.

«Это самая уязвимая часть онкологии в плане лекарственного обеспечения, та категория пациентов, где ранняя выявляемость и профилактика — понятия весьма условные и малоприменимые», — подчеркнула она, выступая в ходе круглого стола «Доступность инновационного лечения. Лекарственное обеспечение» в Общественной палате.

Глава пациентской организации охарактеризовала ситуацию в этой сфере как «очень сложную»: «Даже тех пациентов, которые наблюдались в онкологических диспансерах с заболеваниями крови, передают гематологам, поскольку к онкологической программе онкогематология не имеет отношения. А дефицит кадров по этому направлению создает еще большую напряженность».

Г-жа Матвеева выразила надежду, что «в ближайшее время будут предприняты шаги для исправления ситуации». «Если мы говорим об онкологической программе, там должны быть все онкологические заболевания», — заключила она.

В свою очередь начальник Управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева напомнила, что основополагающий постулат для вхождения в программу по онкологическим заболеваниям – внедрение клинических рекомендаций.

«У нас отсутствуют клинические рекомендации по онкогематологии, — добавила она. — Не опусы и какие-то полустатьи, сопряженные с фармкомпаниями, а просчитанные, с доказательной базой, подходы к лечению онкогематологических больных».

Вместе с тем оплата пациентов по этому профилю осуществляется в рамках системы ОМС, отметила эксперт. При этом средняя стоимость онкогематологического пациента в настоящее время составляет свыше 130 тысяч рублей.

Минздрав и Фонд ОМС «концептуально не против» включения онкогематологии в национальную онкологическую программу, подчеркнула г-жа Царева. «Но осуществляться это должно не по предложению пациентского сообщества, а из утвержденных клинических рекомендаций».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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