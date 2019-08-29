Единороссы предлагают разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств

В «Единой России» подготовили ряд поправок, которые предлагается внести ко второму чтению законопроекта, разрешающего дистанционную реализацию лекарственных средств.

Поправки, в частности, предусматривают, что при дистанционной продаже безрецептурных лекарств их доставка будет осуществляться обычным курьером.

«По итогам многочисленных обсуждений с экспертным сообществом в партии пришли к выводу, что транспортировкой купленных в интернете лекарств могут заниматься любые курьерские службы. Что касается ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата, то ее предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу», – сообщила первый заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Она также отметила, что предлагаемые «ЕР» поправки допускают к розничной интернет-продаже лекарственных препаратов организации оптового звена. «В партии считают, что будет логичным предоставить оптовым компаниям, торгующим лекарствами, возможность заниматься и их розничной продажей через интернет. Разумеется, они должны соблюдать абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам», – пояснила г-жа Баталина.

Еще одна поправка, добавила она, касается вопроса онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств. «По вопросу удаленной торговли препаратами, содержащими этиловый спирт, позиция «Единой России» однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом», – подчеркнула депутат.

По ее словам, в партии поддерживают предложение о распространении практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны. «Первоначальная редакция документа предусматривает, что интернет-продажа лекарств будет осуществляться только в трех городах федерального значения. В «Единой России» считают, что ограничение зоны действия закона ставит в неравные условия жителей этих городов и население других субъектов РФ. В партии поддерживают идею, чтобы Москва, Санкт-Петербург и Севастополь стали пилотными регионами, а затем – например через год – эту практику можно распространить на остальные субъекты РФ», – сказала г-жа Баталина.

Законопроект, разрешающий интернет-продажу лекарственных препаратов, находится в Госдуме с октября 2017 года. В первом чтении он был принят в декабре того же года. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, теперь обсуждается новый срок – с 1 января 2020 года. В феврале 2019 г. Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие данного законопроекта.

Источник: пресс-служба партии «Единая Россия»

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