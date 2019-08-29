ФАС и Роспотребнадзор хотят навести порядок на рынке БАД

Роспотребнадзор провел ревизию биологически активных добавок к пище и выявил около 900 наименований БАД, одноименных или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами.

В результате ревизии по состоянию на первое полугодие 2019 г. из 20 015 наименований БАД, зарегистрированных в РФ, Роспотребнадзор выявил 355 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов. Также проведена ревизия 101 907 наименований БАД, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе, в результате чего ведомство выявило 539 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов.

В настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает проект рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии о принятии решения об изъятии соответствующих БАД из оборота на территории стран ЕАЭС, а также проект соответствующих изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) в целях введения запрета на регистрацию биологически активных добавок с названиями, одноименными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

«Работа в данном направлении должна быть завершена к ноябрю 2021 года, но её промежуточные результаты уже впечатляют. Решение задачи по выводу из обращения БАД, созвучных по названию с лекарственными препаратами, позволит решить и проблему недобросовестного использования производителями БАД наименований лекарственных препаратов и задачу повышения безопасности граждан при употреблении БАД», – отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максим Дегтярев.

Источник: пресс-служба ФАС России

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