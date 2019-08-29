В США начались гонения на ученых китайского происхождения

Около 150 именитых ученых в области биологии и медицины, а также лидеры фармацевтической отрасли США выступили с критикой политики государственных структур и университетов в отношении исследователей из Китая, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

На сайте журнала Nature они выразили протест против массовых увольнений исследователей из Поднебесной и американцев китайского происхождения.

С тех пор, как между США и Китаем пробежала черная кошка, китайские ученые, равно как и их американские коллеги китайского происхождения стали ощущать повышенное внимание со стороны американских властей. Их стали подозревать в краже интеллектуальной собственности и ее использовании для развития технологического прогресса в Китае.

Подписи под петицией поставили известные люди в сфере биомедицины и лидеры отрасли, в т. ч. президент и основатель Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардского университета Эрик Ландер, профессор химии Гарвардского университета Дэвид Лю и исполнительный директор Чикагского биомедицинского консорциума Джеймс Аудиа. Кроме того, обращение подписали исполнительный директор компании BioMarin Pharmaceutical («Байомарин Фармасьютикал») Жан-Жак Бьенами, руководитель Allergan («Аллерган») Брент Сондерс и глава Alnylam Pharmaceuticals («Алнилам Фармасьютикалз») Джон Мараганор.

Илья Дугин

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