Конструктор Original Group значительно увеличил эффективность процесса сериализации

Помимо инновационных задач в области R&D (research and development) конструкторское бюро ежедневно сталкивается с запросами на микро-улучшения или адаптацию оборудования Qubi.PRO. Среди последних задач было создание облегченного прижимного блока для установки сериализации S1, которая позиционирует пачки за счет верхнего прижима.

Вес нового прижимного блока составил 6 кг (вместо прошлых 16 кг). Параллельно специалисты приняли решение о замене полиуретановой конвейерной ленты на более эластичную модель с минимальной площадью склейки.

Все это в комплексе обеспечило еще более плавное и стабильное движение, уменьшило усилия на рукояти подъема механизма, и позволило уменьшить толщину прокатываемых пачек до 14 мм и снизило возможный процент брака при печати до минимума.

Уменьшение толщины блока, объема валов и площади склейки ленты исключило единичные случаи смазывания печати data matrix, которые были вызваны минимальным колебанием вторичной упаковки, попавшей в зону печати именно в тот момент, когда место склейки ленты проходило по валу.

Тесты показали, что у обновленной модели более стабильная работа привода за счет переноса центра масс внутрь механизма., а уменьшение диаметра направляющих узлов подъемного механизма в перспективе дадут меньшую изнашиваемость.

Источник: Original Group

pharmvestnik