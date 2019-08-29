Экс-министра здравоохранения Украины выпустили из СИЗО

Член партии «Оппозиционный блок» Украины Вадим Новинский внес залог в 6 млн гривен ($235,7 тысячи) за Раису Богатыреву, арестованную 28 августа по подозрению в растрате. Под арестом Богатырева должна была находиться в течение месяца.
Раису Богатыреву, занимавшую пост министра здравоохранения Украины в 2012–2014 годах, задержали в аэропорту Жуляны по прилету из Минска. Последние пять лет она находилась за пределами страны.
Экс-чиновницу подозревают в махинациях с бюджетными средствами на сумму 6,5 млн гривен при закупках лекарств и медизделий. В апреле 2015 года Генпрокуратура Украины арестовала имущество и деньги Богатыревой. Затем в отношении нее началось досудебное разбирательство.
Источник: УНИАН
Фото: unian.net