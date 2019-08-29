«Аптечная сеть 36,6» сократила убыток за полугодие

Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» по МСФО за первое полугодие 2019 года сократился на 31,7% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил 3,8 млрд рублей. Финансовый результат группы за январь – июнь улучшился впервые с 2015 года.

Последний раз прибыль за полугодие «36,6» получала в 2016 году. Выручка группы снизилась на 7,7% – до 20,86 млрд рублей.

Сократился и общий долг на 34,1% – до 30,2 млрд рублей. При этом на 30 июня 2019 года за «36,6» числилось 8,6 млрд рублей займов, полученных от акционеров.

Весной 2019 года «36,6» провела допэмиссию, в результате которой привлекла 22,1 млрд рублей. Средства были направлены на снижение долговой нагрузки. Новыми акционерами «36,6» стали Altus Capital (принадлежит Gulf Investments, находящейся в доверительном управлении UFG Capital, 29,97%), Московский кредитный банк (19,65%), Long-Term Investments группы «Регион» (19,05%). Доля американского фармритейлера Alliance Boots Holdings снизилась с 15% до 5,21%.

Показатели «36,6» за первое полугодие 2018 года были пересмотрены. Из-за изменения подхода к учету арендных расходов убыток вырос на 446 млн рублей по сравнению с прошлогодней оценкой – до 5,5 млрд рублей.

Источник: Аптечная сеть 36,6

Фото: cre.ru

vademec