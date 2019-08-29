В Казахстане внедрят электронные рецепты на все лекарственные препараты

В Казахстане будут внедрены электронные рецепты на все лекарственные препараты, об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

«В сентябре будет запущена мобильная версия приложения «mgov» – «мобильное электронное правительство», с помощью одноразового СМС-пароля без использования электронной подписи, что позволит расширить распространение и применение доступа к «электронным паспортам здоровья» для населения через мобильное приложение «электронного правительства». Что соответственно, поможет нам выявить некоторые услуги, которые, возможно, не дошли до наших граждан», – сказал О.Абишев.

Также вице-министр рассказал о ходе цифровизации процесса обеспечения граждан лекарственными средствами. Если в 2017 году все рецепты были на бумажных носителях, то с 2018 года весь процесс оцифрован и, учитывая, что общий бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения составил 116 миллиардов тенге, то за 2018 год было оптимизировано 38 миллиардов тенге, которые вложены для расширения перечня лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется Министерством здравоохранения. Это стало возможным благодаря индивидуальному учету выписки лекарств и факта выдачи лекарств населению. Благодаря переходу на электронные рецепты можно отследить доведение лекарств до каждого пациента в режиме реального времени. Планируется внедрить электронные рецепты для всех бесплатных и платных лекарств.

Вице-министр отметил, что благодаря внедрению, в рамках пилотного проекта, СМС-уведомлений, в 2018 году среди более миллиона оповещений о выдаче бесплатных лекарственных препаратов, были получены оповещения от более 4 тысяч граждан, что они не получали этих лекарств, хотя в системе значилось, что лекарства выданы. Материалы переданы в уполномоченные органы для расследования. Также в августе было запущено регулирование предельных цен на лекарства, и с помощью специального приложения можно проверять эти цены.

lenta.inform.kz