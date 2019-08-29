БАДы, созвучные по названию с лекарственными препаратами, выведут из обращения

В результате проведенной Роспотребнадзором ревизии биологически активных добавок к пище (БАД) выявлено около 900 наименований БАД, одноименных или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами.

Во исполнение дорожной карты «Развитие конкуренции в здравоохранении» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проводит ревизию всех ранее зарегистрированных биологически активных добавок в целях выявления наименований БАД, одноименных или похожих до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

В результате проводимой ревизии по состоянию на первое полугодие 2019 года из 20 015 наименований БАД, зарегистрированных в Российской Федерации, Роспотребнадзором выявлено 355 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов. Также проведена ревизия 101 907 наименований БАД, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе, в результате чего Роспотребнадзором выявлено 539 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов.

В настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает проект рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии о принятии решения об изъятии соответствующих биологически активных добавок из оборота на территории стран Евразийского экономического союза, а также проект соответствующих изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) в целях введения запрета на регистрацию биологически активных добавок с названиями, одноименными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

«Работа в данном направлении должна быть завершена к ноябрю 2021 года, но её промежуточные результаты уже впечатляют. Решение задачи по выводу из обращения БАД, созвучных по названию с лекарственными препаратами, позволит решить и проблему недобросовестного использования производителями БАД наименований лекарственных препаратов и задачу повышения безопасности граждан при употреблении БАД», — отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Максим Дегтярёв.

gmpnews