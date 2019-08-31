Правительство РФ утвердило криптокод в маркировке на 44 символа

Как стало известно «ФВ», в последних числах августа 2019 года председатель Правительство РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Документ пока не опубликован на сайте Правительства РФ. Напомним, что ключевое изменение, которое с трепетом ожидало фармсообщество, касалось размера криптокода маркировки.

Согласно новым изменениям его размер сокращен с 88 до 44 символов. У производителей еще были небольшие надежды, что код удастся сократить до 20-22 символов, либо совсем убрать. С этой неделе вопрос решен окончательно.

В целом, постановление № 1556 затрагивало ряд технических поправок. О них подробно рассказал на трех прошедших вебинарах бывший глава направления «Фарма» в ЦРПТ Антон Харитонов. В частности, изменен порядок нанесения средств идентификации, ожидаемые рынком изменения в структуре кода. Определен порядок внесения информации о лекарственных препаратах (передача отчетов о движении лекарственных препаратов). Исключены необязательные поля — срок годности и номер серии.

Срок жизни кода маркировки с момента его получения участником товарооборота от оператора ЦРПТ до оплаты кода составит 180 дней. Таким образом, у производителей будет порядка полугода, чтобы нанести полученный из системы код маркировки на товар и оплатить его. При этом важно помнить, что оплата должна проходить не позднее даты ввода препарата в оборот или ввоза в Россию, если речь идет об импорте.

В Постановление Правительства РФ № 1556 в пункт 23 внесено важное дополнение для участников. Все, кто зарегистрировался в системе на этапе эксперимента, то есть до 2020 г., подлежат включению в МДЛП без дополнительной регистрации.

«Такой подход решит массу проблем, поскольку в ФЗ № 425 в системе МДЛП все должно возникнуть только 1 января 2020 года, – пояснил Антон Харитонов. – В законе нет никаких ссылок, что необходимо заранее регистрироваться, подготовить оборудование. Это недоработка закона, которая решается поправкой в пункт 23 постановления правительства № 1556».

О том, как с этим будут жить теперь производители и остальные участники рынка, подробнее Антон Харитонов расскажет на первой конференции из серии «Управление проектом внедрения системы маркировки» под брендом «PROекции будущего» пройдет 12 сентября на территории ГК «Бионика».

Уже на первой интерактивной сессии для руководителей можно будет: оценить требуемые ресурсы и риски;спрогнозировать состав и функции участников команды проекта;выбрать методологию внедрения каждой из составляющих этой комплексной задачи;расставить вехи и наметить пути их достижения. Что важно, это будет проведено в полном соответствии с методическими рекомендациями, паспортами бизнес-процессов и постановлениями правительства (с учетом ожидаемых изменений).

Подробности на сайте pharmprojections.ru

Денис Кунгуров

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