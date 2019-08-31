Юрий Крестинский: лекарственное обеспечение до сих пор не является в России частью медицины

В рамках Дня Нижегородского здравоохранения 22 августа эксперты призвали ускорить внедрение в России модели всеобщего лекарственного обеспечения.

Нужна точность

День Нижегородского здравоохранения стартовал с обсуждения вопросов, связанных с трансформацией сферы российского здравоохранения.

Как отметил Юрий Крестинский, советник по индустрии здравоохранения Сбербанка, несмотря на усилия государства, общая эффективность системы здравоохранения в России остается сравнительно невысокой. Причина кроется не только в недостаточном уровне финансирования, проблема во многом связана с неэффективностью затрат на здравоохранение. При этом консолидированные расходы на здравоохранение растут, но показатели недостаточны для достижения стратегических целей государства.

Эксперт напомнил, до сих пор в России лекарственное обеспечение не является частью медицины. Лекарства остаются частью рынка товаров народного потребления, и это колоссальная проблема государства, которое уже несколько лет пытается внедрить систему лекарственного страхования/возмещения.

«Российская система здравоохранения отстает от ряда развитых стран. Ни по одному рейтингу эффективности здравоохранения Россия не входит в ТОП-50», – добавила Наталья Комарова, директор центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково».

В свою очередь, Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA CIS в России отметил, что пока в стране не будет изучен реальный спрос на ЛС, включить их в «страховку» очень сложно.

«Мы научились угадывать, что нужно людям, но хотели бы уметь точно считать спрос вместе с государством», – обозначил эксперт чаяния фармкомпаний.

Ярким трендом последних лет является цифровизация сферы здравоохранения, но процесс развивается не так быстро и ярко, как хотелось бы экспертам отрасли. Хотя имеет ряд значительных преимуществ. Как отметила Ирина Романова, заместитель генерального директора ООО «Фармасофт», внедрение цифрового здравоохранения в реальную практику позволит значительно увеличить эффективность расходов, а также улучшить доступность оказания медицинской помощи.

Лучшие среди лучших

В этот же день в Нижнем Новгороде были подведены итоги народной медицинской премии, учрежденной регионом в 2013 г.

В 2019 г. в голосовании приняли участие более 300 тыс. нижегородцев.

Лауреатами премии стали: терапевт Алексей Маклов, отоларинголог Нина Кленова, офтальмолог Ольга Деревянкина, педиатр Светлана Надельман, гинеколог Сергей Нефедов, хирург Александр Шахов, онколог Наталия Уварова, инфекционист Елена Миронова, невролог Екатерина Паркаева, нейрохирург Сергей Рогожкин.

Лучшей больницей признана городская больница № 39 Нижнего Новгорода.

Оксана Баранова

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