Врачи используют массовые соцсети для уточнения информации по препаратам

Помимо медицинских онлайн-сообществ, врачи активно используют в профессиональных целях популярные социальные сети, выяснили эксперты агентства Тop of Mind MR&C. Как показали результаты опроса врачей, наиболее востребованной в этом отношении является сеть «ВКонтакте» – ее используют в профессиональной деятельности более 40% респондентов. На втором месте Facebook (28%), на третьем – YouTube (27%).

В профессиональный рейтинг общедоступных социальных медиа вошел также Instagram (23% – 4-е место). К «Одноклассникам» в профессиональных целях обращаются только 14% врачей.

Различные каналы могут использоваться для разных целей. Для ознакомления с профессиональной информацией (в специальных группах) чаще всего используются: «ВКонтакте» (около 30%), Facebook и YouTube (более 20%), Instagram (свыше 15%).

Для уточнения информации по препаратам более 10% опрошенных врачей прибегают к социальной сети «ВКонтакте», каналу YouTube и Google+. Чуть больше 8% врачей обращаются с этой целью на Facebook, незначительное число респондентов используют Instagram (около 4%), «Одноклассники» и Twitter.

Для коммуникации с коллегами для врачей наиболее удобны «ВКонтакте» (29%); Facebook (21%) и Instagram (15%). Для связи с пациентами – «ВКонтакте» (19%), Instagram (8%) и «Одноклассники» (5%).

Для общения в профессиональных группах общедоступных соцсетей востребованы «ВКонтакте» (22%), Facebook (17%) и Instagram (10%).

Что же касается профессиональных онлайн-сообществ, то зарегистрированы хотя бы в одном из них около 75% участников опроса. Самыми популярными являются социальные сети специализированных медицинских ресурсов «Доктор на работе» и «Врачи РФ».

Как сообщили авторы исследования, целью опроса стала оценка степени вовлеченности российских врачей как в медицинские, так и в неспециализированные онлайн-сообщества. В опросе приняли участие более 600 врачей разных специальностей, работающих в стационарах и амбулаториях, в муниципальных государственных и частных медицинских учреждениях в городах и поселках всех регионов страны.

Наталья Маскина

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