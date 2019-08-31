AbbVie закрывает программу исследований Rova-T после неудачи КИ III фазы по РМРЛ

Компания AbbVie («ЭббВи») заявила о закрытии программы исследований экспериментального конъюгата «антитело-препарат» rovalpituzumab tesirine (Rova-T) по рекомендации независимого комитета по мониторингу данных после того, как промежуточный анализ продемонстрировал отсутствие преимуществ с точки зрения выживаемости в терапии 1-й линии распространенного мелкоклеточного рака легкого (РМЛР), сообщает FirstWord Pharma.

В рандомизированном клиническом исследовании (КИ) III фазы MERU изучали эффективность Rova-T по сравнению с плацебо для поддерживающей терапии после химиотерапии препаратами платины в 1-й линии у пациентов с РМЛР. В AbbVie отметили, что профиль безопасности Rova-T не противоречил данным ранее проведенных исследований. Данные КИ MERU будут представлены на соответствующей медицинской конференции и/или опубликованы в одном из медицинских журналов.

В декабре 2018 г. AbbVie прекратила КИ поздней фазы TAHOE, в котором изучали эффективность Rova-T в терапии II линии при МРЛ, после того, как промежуточный анализ показал более короткий срок общей выживаемости в группе, получавшей Rova-T, по сравнению с группой, получавшей препарат сравнения topotecan.

AbbVie приобрела права на Rova-T в результате сделки поглощения компании Stemcentrx («Стемсентркс») в 2016 г. за общую сумму 5,8 млрд долл.

Татьяна Кублицкая

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