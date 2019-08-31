FDA предварительно одобряет дженерик онкопрепарата Alimta от Mylan

FDA предварительно одобрило разработанный компанией Mylan NV («Майлан Эн-Ви») дженерик Alimta (pemetrexed) – оригинального препарата для лечения рака легкого от Eli Lilly and Co («Эли Лилли энд Ко.»), сообщает агентство Reuters.

На этих новостях акции Mylan поднялись 29 августа на 3,9% до 19,90 долл.

Предварительное одобрение обычно сигнализирует о том, что FDA завершило работу по регистрационной заявке компании, но компания-заявитель не может продавать зарегистрированный дженерик до момента истечения срока действия патента на оригинальный препарат в США.

Срок действия патента Eli Lilly на pemetrexed в США истекает в 2022 г.

Татьяна Кублицкая

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