Разработан порядок оборота лекарств на территории международного медкластера FDA предварительно одобряет дженерик онкопрепарата Alimta от Mylan » В 1-м полугодии рост консолидированной выручки ГК «Протек» составил 2,9% ГК «Протек» объявляет финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2019 г. по итогам обзорной проверки PwC. Консолидированная выручка Группы по МСФО за 1-е полугодие 2019 г. увеличилась на 2,9% и составила 125 161 млн руб. Консолидированная валовая прибыль Группы составила 18 224 млн руб., валовая рентабельность составила 14,6%. «Рост консолидированной выручки Группы составил 2,9%, при этом динамика российского фармацевтического рынка за 1-е полугодие 2019 г. составила +12% в рублях (686 млрд руб.): коммерческий рынок +5%, бюджетный +30%. В натуральном выражении рынок вырос на 4% (2,78 млрд упаковок) *. Снижение выручки сегмента «Дистрибуция» на 1,7% оправдано политикой, проводимой компанией по минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности. Выручка сегмента «Производство» выросла на 9,6% по сравнению с 1HY-2018 за счет вклада собственных брендов. Сегмент «Розница» (+16,0%) показал рост выручки благодаря увеличению количества аптек (+15,2%). Менеджмент ПАО «Протек» умеренно удовлетворен результатами деятельности компании в 1-м полугодии 2019 года», – прокомментировал финансовые результаты президент ГК «Протек» Вадим Музяев. *Данные AlphaRM Источник: пресс-релиз компании pharmvestnik