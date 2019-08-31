«Нео-Фарм» займет аптеки московской сети «ИФК»

Аптечная сеть «Нео-Фарм» («Нео-Фарм», «Столички») по переуступке прав аренды приобрела «Аптеки ИФК», рассказал Vademecum генеральный директор сети Евгений Нифантьев. Вырученные средства пойдут на погашение долга этой сети.

«Это дружеское соглашение. Сейчас малым и средним аптечным сетям нелегко. Учредители «Аптек ИФК» – уважаемые, известные на рынке люди, которые хотят достойно выйти из бизнеса», – сказал Нифантьев. Сеть, по его словам, будет перебрендирована.

«Аптеки ИФК» попали на 93-е место рейтинга с выручкой 1,24 млрд рублей. По оценке Vademecum, на 1 июля у сети было 26 аптек в Москве. Учредители – Эдуард Говенко и Роман Пак.

«Нео-Фарм» заняла 6-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой 34,9 млрд рублей. Сеть представлена преимущественно в Москве, а также в ЦФО, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: tc-korabl.ru

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