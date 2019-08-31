Участникам ММК разрешат использовать не зарегистрированные в РФ препараты

Резиденты Международного медицинского кластера (ММК) в Сколково смогут ввозить на его территорию и применять незарегистрированные препараты. Их оборот будет контролировать управляющая компания кластера, которая займется в том числе маркировкой таких лекарств, чтобы избежать их оборота вне ММК.

Минздрав представил изменения в ФЗ «О международном медицинском кластере», позволяющие участникам кластера использовать не зарегистрированные в России лекарства и медизделия, аналоги которых в стране отсутствуют. При этом они должны быть зарегистрированы в стране ОЭСР, где резидент ММК получал разрешение на медицинскую деятельность.

Управляющая компания ММК должна будет обеспечить мониторинг таких лекарств на территории кластера. Для этого на первичную и вторичную упаковку ввозимых незарегистрированных лекарств должны быть нанесены средства идентификации. Что это будет за маркировка, решит наблюдательный совет управляющей компании.

Для ввоза незарегистрированных лекарств нужно будет получить заключение наблюдательного совета УК. Она же сможет организовать экспертизу качества таких препаратов (в случае жалоб от участников ММК) и решить, будет ли в дальнейшем этот продукт использоваться в кластере.

С просьбой разрешить использование незарегистрированных препаратов в ММК в Сколково обращался мэр Москвы Сергей Собянин. В январе 2019 года он написал об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, но тогда в Минздраве и МВД идею не поддержали.

Закон «О ММК» был принят в 2015 году. На территории московского ММК пока построен и открыт только один объект – диагностический центр израильской клиники Hadassah Medical Skolkovo. В мае 2019 года 75%+1 акцию приобрел основатель холдинга Strongbow Investments и владелец сети диагностических центров «Медскан» Евгений Туголуков. Интерес к кластеру проявили «Ташир» и южнокорейский госпиталь Bundang, французская компания Clinea (принадлежит ORPEA Group), холдинг A&NN Александра Мамута, основатель новосибирской клиники «Авиценна» Борис Айзикович, EMC и испанская Roman Fernandes и другие. Свои вариации ММК могут появиться также на острове Русском и в Татарстане.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Фото: nashesilino.ru

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