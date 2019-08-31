Роспотребнадзор предложил маркировать БАД и спортивное питание

В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, нужно включить биологически активные добавки (БАД) к пище, специализированные продукты для питания спортсменов, а также бутилированную и природную минеральную воду, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она написала в Минпромторг.

Маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, считает Попова.

В Минпромторге ответили, что прорабатывают предложение Роспотребнадзора и рассмотрят его вместе с заинтересованными ведомствами и представителями бизнеса.

Сейчас в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, входит 11 групп товаров. Он был утвержден в апреле 2018 года.

Маркировка лекарств, входящих в перечень «12 высокозатратных нозологий», должна стать обязательной с 1 октября 2019 года, для всех лекарств – с 1 января 2020 года. Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 2017 года.

Оператором является ООО «Оператор-ЦРПТ», «дочка» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Там ответили, что технологически готовы заняться маркировкой и прослеживанием БАД и спортивного питания, если такое решение будет принято.

Продажи БАД по итогам 2018 года, по данным DSM, снизились на 0,6% в денежном выражении – до 53,4 млрд рублей.

Роспотребнадзор давно выступает за ограничение оборота БАД, названия которых схожи с названиями лекарств. Служба нашла 355 таких БАД в России. С таким предложением служба уже обращалась в Евразийский экономический союз и готовит соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Роспотребнадзор также предлагает отменить запрет на продажу БАД в интернете. Служба предлагает признать с 2021 года утратившим силу постановление главного санитарного врача РФ, по которому продажа БАД возможна только в аптечных организациях, специализированных точках по продаже диетических продуктов и проводовольственных магазинах.

Одновременно Госдума рассматривает законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Во внесенных поправках ко второму чтению есть положение о возможности продавать через интернет и БАД.

Источник: РБК

Фото: allnewsplus.ru

vademec