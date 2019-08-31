Японская «Aji Bio-Pharma» покупает индийского производителя фармсубстанций

Японская компания Ajinomoto Bio-Pharma Services («Aji Bio-Pharma») объявила о намерении приобрести 50-процентную долю компании Granules India Limited в совместном предприятии Granules OmniChem Private Limited (GOC), расположенном в индийском городе Вишакхапатнам. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Совместное предприятие GOC было создано в 2011 году. На объекте ведется производство промежуточных продуктов малых молекул и активных фармацевтических ингредиентов для фармацевтической промышленности.

«Этот проект является важным этапом процесса интеграции бизнеса Ajinomoto Bio-Pharma Services в сфере малых и больших молекул, который подчеркивает наше намерение упростить цепочки поставок и расширить наше предложение, — пояснил Дэвид Энло, генеральный директор, Ajinomoto Bio-Pharma Services. — GOC является хорошо управляемым производством высококачественных API. Объект был спроектирован, построен и управляется на основе стандартов качества GMP. Это позволяет нам обеспечивать бесперебойные поставки и далее развивать партнерские отношения с нашими ключевыми партнерами по всему спектру сотрудничества».

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий и получения одобрения регуляторов. Закрытие ожидается в четвертом квартале 2019 года.

gmpnews