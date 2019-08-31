Минздрав может провести ускоренную процедуру восстановления регистрации «Фризиума»

Минздрав РФ работает над тем, чтобы восстановить регистрацию незарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы можем предложить компании Sanofi восстановить регистрацию [«Фризиума»]. Я дала команду сотрудникам Минздрава, у нас просто не было юридически выписанной процедуры восстановления утраченной регистрации. Мы можем, опираясь на сохранившиеся в архивах документы, сделать ускоренную процедуру восстановления, если согласится компания, потому что это очень маленькие объемы <…> Мы параллельно будем говорить с компанией о том, что надо сделать, чтобы компания зарегистрировала, и какие встречные условия они нам поставят», — сказала она на пресс-конференции, посвященной старту всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья».

Скворцова также подчеркнула, что Минздрав РФ не может самостоятельно инициировать регистрацию препарата, поскольку по законодательству это является прерогативой производителя. Однако она отметила, что если компания на это согласится, Минздрав может сделать ускоренную регистрацию. По словам министра, потребность в таком препарате в России испытывают «примерно от 2 до 3 тыс. детей, страдающих эпилепсией», что является «массовым явлением» для министерства.

Скворцова также добавила, что при отказе компании зарегистрировать препарат министерство готово организовать центральную закупку с Московским эндокринным заводом. «Он централизованно завезет около 10 тыс. упаковок [«Фризиума»], эту работу мы проведем, сделаем все возможное для того, чтоб не пострадали дети и их мамы», — сказала министр.

gmpnews