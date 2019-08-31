Утвержден порядок организации лекарственного обеспечения граждан с ВИЧ

Правительство РФ утвердило Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

«Потребность (объем поставки) в лекарственном препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и средней курсовой дозы лекарственного препарата исходя из ежемесячной фактической потребности больных в лекарственных препаратах в соответствии со сведениями регионального сегмента федерального регистра и необходимости формирования запаса на 15 месяцев», — говорится в утвержденном положении.

Комиссия Минздрава на своем заседании будет рассматривать заявки на предмет обоснованности заявленных объемов лекарственных препаратов, и при необходимости корректировать их.

Объем поставок лекарственных препаратов формируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете.

Лечащие врачи должны будут информировать больных при назначении лекарств о возможности получения их бесплатно. Граждане с ВИЧ смогут получить лекарство в течение максимум 20 дней с момента их включения в Федеральный регистр.

Также правительство утвердило положение об обеспечении лекарственными препаратами больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Обеспечение лекарственными средствами таких граждан также будет финансироваться из федерального бюджета.

gmpnews